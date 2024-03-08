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天晉3房連雙士多房1880萬沽 同類兩年新高

【明報專訊】「撤辣」後樓市氣氛高漲，3月剛過去一周，多區二手交投已見急升，個別錄得近年新高價成交。美聯營業經理陳巧琴表示，將軍澳本月錄約80宗二手成交，上月全月錄142宗，即現時成交量已達上月的56%。其中天晉1期第6座高層A室，實用面積874方呎，3房雙士多房間隔，望海景，以1880萬元售出，實呎21,510元，成交價料創屋苑同類戶型約兩年新高。原業主2016年約1400萬元購入，帳賺約480萬元或34%。

不過，同區日出康城晉海錄得新低價成交。美聯區域經理黃少明表示，晉海5B座高層E室，實用面積597方呎，3房間隔，以798萬元易手，實呎13,367元，為屋苑同類3房戶首次跌穿800萬元二手成交。原業主2017年906.18萬元一手購入，帳面蝕108.18萬元或12%，連使費及發展商回贈，料實蝕125萬元或14%。

晉海3房首失守800萬

7年實蝕14%

美聯助理區域經理陳少鴻表示，馬鞍山新港城本月暫錄兩宗成交，已追平屋苑上月全月交投，其中C座高層5室，實用面積513方呎，3房間隔，以670萬元易手、實呎約13,060元。原業主2021年790萬元買入，持貨約3年，帳面蝕120萬元或15%，連使費料實蝕約160萬元或20%。

中原高級分區營業經理葉俊安表示，鴨脷洲海怡半島上月共錄10宗成交，而本月已暫錄8宗，其中位於4座中低層B室，實用面積729方呎，4房1套戶，享海景，以958萬元易手，實呎13,141元。原業主2014年870萬元購入，帳面獲利88萬元或約一成。

另外，香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨上月共錄22宗二手成交，本月首周已錄10宗，最新成交位於6期蘭秀道21號高層A室，實用面積701方呎，3房1套間隔，享開揚山景，以783萬元易手，實呎11,170元。原業主2017年850萬元購入，帳面蝕67萬元或8%，連使費料實蝕約115萬元或14%。

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