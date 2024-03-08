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凱施餅店觀塘工廈淪銀主盤 意向價5.1億

【明報專訊】凱施餅店財困後，多個物業低價放售，第一太平戴維斯表示，原由凱施餅店或相關人士持有的觀塘偉業街155號建邦工業大廈全幢，以及偉業街157至159號南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數（不包括3樓），現由銀主及接管人推出放售，意向價約5.1億元，較2022年底凱施放售時市值約8億元低36%，最新呎價約4000元。

建邦工業大廈及南華工業大廈分別為一幢9層及8層高的相連工廈，地下為廠房，樓上為工作室，地盤總面積約17,280方呎，以現狀交吉形式出售。第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠稱，參考今年1月，同屬區內偉業街105號全幢工業大廈之成交，市傳以1.37億元易手，平均呎價6591元，較是次出售之物業更相宜。該行投資部資深董事陳汝軒稱，受惠於活化工廈政策，上述物業補地價後的最高可建樓面達24.88萬方呎。

另由蟲草大王陳恩德持有的葵涌石文徑1至5號葵英大廈地庫、1至3樓商場部分，最新委託中原工商舖作獨家代理銷售。該行工商部分區營業董事黎紹賢表示，上述商場總面積共約1.88萬方呎，意向價約1.28億元，平均呎價約6808元。商場現由老人院舍以每月約55萬元承租，若成功以意向價1.28億元售出，租金回報可達5.2厘。資料顯示，陳恩德2016年11月以約7300萬元購入，若以意向價售出，帳面獲利5500萬元或75%。

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