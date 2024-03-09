新地建旺角最高摩廈 投資逾百億 去年呎價3103元奪地 打造區內Green Heart

明報記者 甘潔瑩

城規會文件顯示，地盤面積12.42萬方呎，將興建3座大樓，分別主大樓 、附屬大樓，以及承托行人天橋的構築物（含零售元素），另設6層地庫，用作提供跨境巴士上落客、上落客貨處及泊車位等設施。主大樓將建一幢53層高的商用物業，不多於320米，另設一幢4層高的政府、機構或社區設施附屬大樓，不多於46米，以及一幢2層高建築物以承托前往黑布街行人天橋的建築物，此包括零售樓面。文件亦顯示，項目總樓面約152.42萬方呎，商廈及商場樓面佔137.34萬方呎，其中商場涉約20萬方呎，而社福設施樓面約佔5.32萬方呎。

商廈佔逾百萬呎 商場涉20萬呎

新地執行董事陳康祺表示，項目將打造成旺角「Green Heart」，成為一個綠化及可持續發展的大型綜合新商業地標，透過申請放寬建築物高度和建築物間距限制，以增加人流，同時亦讓社區設施的持份者更方便、容易使用，整個項目投資額逾100億元。他透露，擬議發展是了解社區和不同社福機構的需要後提出申請，以滿足使用者的特定需求，如擬議發展中的2樓計劃設有車輛通道，方便長者日間護理中心的長者直接上落車。

保育3棵老榕樹 地面入口設榕樹廣場

另外按賣地章程，中標者須保留地面3棵老榕樹。陳康祺透露，集團邀請「樹博士」、教大社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇一同制定保育計劃。他指出，項目原本計劃在榕樹下挖空建設地庫，但是經諮詢專家後發現該做法不利榕樹健康，故建議避開榕樹底部不作挖掘，改為加深其他位置的地庫，將原定的5層地庫，增加一層至6層，而此改動將額外增加最少一成建築費。他續稱，地面入口設約3.44萬方呎的「榕樹廣場」，有關綠化措施可望產生涼島效應（ Cool Island Effect），降低溫度。

除保育外，新地建議將車輛出入口由原本設計的1.5組（其中一個位置只提供入口）增加至4組，紓緩區內路面交通擠塞狀况。另擬議增建一條行人天橋接駁黑布街，加上原擬接駁的旺角道行人天橋和接駁旺角東站的園景行人通道，將構建完善的行人網絡。

[香港地產]