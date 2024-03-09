元朗產業大樓地招標 最高估值43億

發展局發言人表示，為達致以更有序和具效益方式整合棕地的政策目標，會要求發展商把不少於最高樓面的三成，即52.15萬方呎交予政府，由政府或受委託機構管理、以及租予受政府項目影響的棕地作業者。政府會向棕地作業者在最初5至10年收取與相關行業的棕地租金相若優惠租金，讓他們過渡至市場租金前有一段適應期。

發言人續稱，為確保招標結果能有效達至上述兩個政策目標，這次招標不只看重地價，將以「雙信封制」招標，投標者需分別提交非價格建議和價格建議，非價格建議比重70%、價格建議30% ，標書必須同時符合招標文件內非價格和價格的條款，才有機會獲批。

非價格建議評審準則主要涵蓋兩大範疇，與有關產業發展，包括多層現代產業大樓如何以創新建議（例如科技應用、先進設計、組裝合成建築法等）推動行業發展。另一範疇是與容納棕地作業的樓面相關，包括如投標者建議提供多於三成樓面，又或能於較短時間完成整個發展以盡早容納棕地作業，又或能提供較好設計增加彈性以容納更多不同種類棕地作業等，均會獲較高分數。

[香港地產]