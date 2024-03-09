元朗產業大樓地招標 最高估值43億

【明報專訊】為推動產業發展，政府將以公開招標形式出售元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地，可建樓面173.84萬方呎，並以「雙信封制」招標，招標期為15周，將於今年6月28日截標。綜合市場意見，地皮估值約17.38億至43.46億元，預計每方呎樓面約1000至2500元。
發展局發言人表示，為達致以更有序和具效益方式整合棕地的政策目標，會要求發展商把不少於最高樓面的三成，即52.15萬方呎交予政府，由政府或受委託機構管理、以及租予受政府項目影響的棕地作業者。政府會向棕地作業者在最初5至10年收取與相關行業的棕地租金相若優惠租金，讓他們過渡至市場租金前有一段適應期。
發言人續稱，為確保招標結果能有效達至上述兩個政策目標，這次招標不只看重地價，將以「雙信封制」招標，投標者需分別提交非價格建議和價格建議，非價格建議比重70%、價格建議30% ，標書必須同時符合招標文件內非價格和價格的條款，才有機會獲批。
非價格建議評審準則主要涵蓋兩大範疇，與有關產業發展，包括多層現代產業大樓如何以創新建議（例如科技應用、先進設計、組裝合成建築法等）推動行業發展。另一範疇是與容納棕地作業的樓面相關，包括如投標者建議提供多於三成樓面，又或能於較短時間完成整個發展以盡早容納棕地作業，又或能提供較好設計增加彈性以容納更多不同種類棕地作業等，均會獲較高分數。