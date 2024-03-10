moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

泰峯首日收逾700票 超購逾3倍 一手續現大額成交 ST. GEORGE'S沽1伙涉7245萬

【明報專訊】樓市全面「撤辣」後，市場購買力大爆發，新盤市場大收旺場，昨日一手成交再度破百，是連續6日每天錄超過100宗。市場氣氛熾熱，以低價出擊的九龍灣觀塘道泰峯昨日起接受認購登記，首日收逾700票，以首張價單168伙計，超額認購逾3倍，據悉發展商於日內加推應市。

明報記者 甘潔瑩

王新興集團在港首個住宅項目、樓花期約15個月的泰峯，屬「撤辣」後首個開價全新市區樓盤，首張價單以折實均呎約1.48萬元推出168伙，是7年半以來首批最低折實均呎的東九龍新盤，折實入場價372.7萬元。

項目昨開放示範單位及接受認購，其銷售總監陳芷湄表示，泰峯昨錄逾8000人次參觀，現積極考慮本周初加推。泰峯合作伙伴新世界發展（0017），其營業及市務部總監黃浩賢稱，有最少10組大手客有意入市，最大手的買家計劃購7至8伙作長線投資用途。

THE HOLBORN昨沽30伙

帝匯豪庭8伙本周三起招標

「撤辣」後刺激一手市場交投，昨日再破百宗，恒地（0012）旗下東區筲箕灣道THE HOLBORN，昨日推售30伙，即日全數售罄。恒物代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，售出的30伙套現逾1.7億元，連同系內其他新盤，全日售出37伙，套現約2.2億元。

另恒物營業（一）部總經理林達民表示，旗下紅磡BAKER CIRCLE•GREENWICH自「撤辣」後，共售出約95伙，套現5.1億元，昨加推49伙，並在本周三推售20伙，入場費381.78萬元，而同系西半山帝匯豪庭則在本周三起，以招標形式推售8伙。

此外，一手市場屢錄大手客掃貨個案，由路勁（1098）等發展的黃竹坑港島南岸晉環，昨日售出9伙，單日吸金9834萬元，其中一組買家斥資2515.8萬元購入兩間兩房戶自用。

而信置（0083）等發展的旺角ONE SOHO，昨日錄7宗成交，其中一組買家斥資逾1882萬元購入3伙；另與中電（0002）合作發展、已屆現樓的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，再售出1伙，單位為3座6座B室，實用1839方呎，三房雙套房間隔，成交價7245萬元，實呎39,396元。

澐璟逾3046萬沽1伙

華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日再售出1伙，為6座28樓C室，實用903方呎，屬3房連套房連儲物房間隔，成交價3046.15萬元，實呎33,734元。項目4日內售出5伙，套逾2.4億元。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款