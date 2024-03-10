泰峯首日收逾700票 超購逾3倍 一手續現大額成交 ST. GEORGE'S沽1伙涉7245萬

明報記者 甘潔瑩

王新興集團在港首個住宅項目、樓花期約15個月的泰峯，屬「撤辣」後首個開價全新市區樓盤，首張價單以折實均呎約1.48萬元推出168伙，是7年半以來首批最低折實均呎的東九龍新盤，折實入場價372.7萬元。

項目昨開放示範單位及接受認購，其銷售總監陳芷湄表示，泰峯昨錄逾8000人次參觀，現積極考慮本周初加推。泰峯合作伙伴新世界發展（0017），其營業及市務部總監黃浩賢稱，有最少10組大手客有意入市，最大手的買家計劃購7至8伙作長線投資用途。

THE HOLBORN昨沽30伙

帝匯豪庭8伙本周三起招標

「撤辣」後刺激一手市場交投，昨日再破百宗，恒地（0012）旗下東區筲箕灣道THE HOLBORN，昨日推售30伙，即日全數售罄。恒物代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，售出的30伙套現逾1.7億元，連同系內其他新盤，全日售出37伙，套現約2.2億元。

另恒物營業（一）部總經理林達民表示，旗下紅磡BAKER CIRCLE•GREENWICH自「撤辣」後，共售出約95伙，套現5.1億元，昨加推49伙，並在本周三推售20伙，入場費381.78萬元，而同系西半山帝匯豪庭則在本周三起，以招標形式推售8伙。

此外，一手市場屢錄大手客掃貨個案，由路勁（1098）等發展的黃竹坑港島南岸晉環，昨日售出9伙，單日吸金9834萬元，其中一組買家斥資2515.8萬元購入兩間兩房戶自用。

而信置（0083）等發展的旺角ONE SOHO，昨日錄7宗成交，其中一組買家斥資逾1882萬元購入3伙；另與中電（0002）合作發展、已屆現樓的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，再售出1伙，單位為3座6座B室，實用1839方呎，三房雙套房間隔，成交價7245萬元，實呎39,396元。

澐璟逾3046萬沽1伙

華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日再售出1伙，為6座28樓C室，實用903方呎，屬3房連套房連儲物房間隔，成交價3046.15萬元，實呎33,734元。項目4日內售出5伙，套逾2.4億元。

[香港地產]