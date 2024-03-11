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荃中業主賠訂重售 不足兩周賣貴一成

【明報專訊】樓市起動，有早前平賣單位業主賠訂重售。代理消息指出，荃灣中心18座低層F室，實用329方呎，兩房間隔，原於上月底以288萬元售出，惟業主及後賠訂重售，以318萬元重新售出單位，較不足兩周前成交價高約30萬元或一成，最新實呎10,461元。若扣除原業主賠訂及買賣雙方佣金成本等，料多賺約12萬元。原業主2009年約118萬元購入，帳面獲利約200萬元或1.7倍。

公司客無睇樓768萬購康蕙3房

「撤辣」後二手屋苑亦見公司客蹤影。利嘉閣助理營業董事丁培鴻稱，鰂魚涌康蕙花園1座高層C室，實用面積538方呎，3房間隔，有公司客在無睇樓下以768萬元承接，實呎14,275元。原業主2011年約588萬元買入，帳面獲利約180萬元或31%。

收租客739萬購領都3房 15年賺74%

踏入本月至今已錄破百宗二手私宅成交的將軍澳，新近錄得收租客入市個案。美聯物業高級分區營業經理劉世華表示，日出康城領都3座低層LD室，實用面積約728方呎，3房間隔，「撤辣」後獲收租客以739萬元承接，實呎10,151元。原業主2009年8月425.3萬元購入，持貨約15年，帳面賺約313.7萬元或約74%。

「撤辣」後大型屋苑業主叫價轉趨強硬，部分買家轉為物色市區二線單幢盤。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴必發道單幢盤柏豐28，中層A室，實用面積459方呎，兩房間隔，「撤辣」後獲區內客以607.2萬元承接，實呎13,229元。原業主2009年1月以約297.4萬元購入，帳面獲利309.8萬元或逾1倍。

KADOORIA 4房戶7700萬易手

另外，市場消息指出，何文田KADOORIA嘉道理道113號低層戶，實用面積1945方呎，4房間隔，以7700萬元售出，實呎39,589元。原業主2019年以8488萬元一手購入，雖帳面蝕788萬元或9%，但若連發展商提供樓價約16.75%現金回贈計，是次料近平手離場。

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