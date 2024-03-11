本月首十日1620宗一手成交 一年新高

【明報專訊】全面「撤辣」帶動多個新盤銷情熾熱，即使剛過去周末兩日市場上未有全新盤推出，但單靠貨尾盤，市場已錄得約300宗一手成交（截至昨晚約9時），其中已入伙的中洲置業火炭星凱‧堤岸，昨日新一輪推售128伙，即日沽出73伙，為過去兩日售出最多單位的一手新盤。本月至昨日首十日，市場已錄得約1620宗一手成交，除較上月277宗大升近5倍外，亦已創去年3月後新高，並大有機會全月成交量超過去年3月的2130宗水平。