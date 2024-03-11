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泰峯兩日收逾1800票 超額近10倍

【明報專訊】政府全面「撤辣」帶動市場氣氛熾熱，多個全新盤部署推出，其中由王新興集團發展、新世界（0017）旗下子公司作為合作伙伴的九龍灣觀塘道泰峯，市場消息指出，該盤過去兩日已收逾1800票，以首批168伙計，超額近10倍，發展商計劃最快明日加推，稍後亦會以招標形式推出3房單位發售。

最快明日加推單位

泰峯上周以折實均呎約1.48萬元推出168伙價單，低於長實（1113）油塘親海駅II去年8月首批折實均呎約1.5萬元水平，為近7年多首批最平均呎的九龍新盤。王新興集團銷售總監陳芷湄表示，項目於剛過去周末開放示範單位及展銷中心予公眾參觀，截至昨晚7時，單日已錄逾9000人次參觀，兩日累錄逾1.7萬人次參觀。

Elize PARK新推14伙 周四招標發售

新世界營業及市務部總監黃浩賢則稱，項目預計最快明日加推新一批單位，而入票人士中，除用家外，亦不乏內地客及長線投資者，亦有不少擬購6、7伙或以上的大手客。他又稱，不少參觀人士對項目之3房戶甚具興趣，發展商計劃稍後以招標形式發售3房單位。

另外，由價單轉為招標發售的樂風集團旺角Elize PARK，昨日上載銷售安排，新推出14個單位於周四起進行招標，當中包括全盤9伙連天台或平台特色單位，整批單位實用面積220至438方呎，最大一伙為25樓A室，實用438方呎，3房間隔，連340平方呎天台。

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