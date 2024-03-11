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Napoli擁私人濕地花園

【明報專訊】已屆現樓的一手新盤，因可以即買即住，向來都受買家追捧；新地（0016）旗下PARK YOHO Napoli，屬元朗錦田大型住宅項目PARK YOHO系列的其中一期，入伙期逾3年。屋苑亮點是鄰近濕地保育區，擁有私人濕地花園，適合各位喜歡大自然的買家。

明報記者 周悅蜓

攝影 劉焌陶

PARK YOHO Napoli位於元朗青山公路潭尾段18號，今期提供712伙單位，戶型涵蓋開放式至4房戶，但不提供1房戶，主打兩至3房戶，標準戶型實用由250至1174方呎。值得留意是，新地近日把項目部分原作收租單位轉發售，並翻新相關單位，如更換地台及電器設備，以新面貌重返市場。

部分單位租轉賣 內籠已翻新

是次介紹的現樓示範單位，正屬已翻新單位，為第21B座8樓C室兩房戶，實用487方呎；客廳為日字形開則，空間實用，門口玄關位置增設儲物櫃，方便住戶收納鞋及其他物品。露台與客廳相連，透入自然光線，增加室內空間感。露台外望屋苑園林景色，包括游泳池及會所等。

單位採開放式廚房設計，白色櫥櫃、配搭黑色工作枱面，營造出較強烈視覺對比效果，時尚感十足。廚房配備各種電器設備，包括西門子電磁爐、洗衣/乾衣機、雪櫃等。兩間房開則方正實用，均配備巨型玻璃窗，採光度十足。房間方位亦與露台同向，可瀏覽內園景色。不過，單位與單位之間的距離較近，住戶可考慮增設窗簾以遮蓋房內環境，增加私隱度。

浴室屬「明厠」，配備樂聲牌浴室寶，住戶毋須擔心過於潮濕，配套設備包括浴缸、巨型燈鏡櫃及其他基本配備，滿足住戶各項需要。

PARK YOHO設有大型住客會所，主要設施包括50米室外泳池、健身室、宴會廳、兒童遊樂室、水療房、麻雀室、茶座等，會所外設廣闊的中央草地。此外，屋苑擁有相信是本港目前唯一的私人濕地花園，並僅供屋苑住戶享用，適合熱愛大自然的買家。

商場提供超市食肆等

為方便住戶日常需要，位於項目附近的商場PARK CIRCLE，提供超市、餐廳、便利店等民生配套。不過，項目與港鐵元朗站有一定距離，另項目附近仍有工地，部分單位可能會受聲浪或沙塵影響，買家入市前需留意。

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