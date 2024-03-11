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藍澄灣呎價險守萬元 兩年低位

【明報專訊】2月底特區政府正式撤除所有樓市「辣稅」，樓市交投即時飈升，不少屋苑成交量於3月份首周，已經超過2月全月；其中青衣二線屋苑藍澄灣，本月截至7日錄約兩宗成交，打破上月零交投悶局，惟兩宗成交的呎價均為1萬元，令屋苑本月平均成交實呎僅險守萬元大關，料為兩年來低位。

代理稱「撤辣」帶動成交價回穩

美聯高級分區營業經理葉偉林表示，藍澄灣第6座中層E室，實用690方呎，屬3房1套間隔，原業主去年10月起以760萬元放盤，至近日終以690萬元成交，實呎1萬元，即累減70萬元或9%，據悉新買家為內地客，因政府「撤辣」而加快入市。

葉偉林續稱，上述原業主2015年8月681萬元購入，帳面僅賺9萬元或約1%，連使費料實蝕30萬元或4%。

他估計，「撤辣」後二手物業市場氣氛明顯升溫，料交投量於上半年內持續回升，並同時帶動成交價回穩，甚至錄得升幅。

天晉3房1880萬沽 創同類兩年高價

另外，部分屋苑錄得高價成交。美聯營業經理陳巧琴表示，將軍澳天晉1期第6座高層A室，實用874方呎3房間隔，可望海景，原業主半年前以2100萬元放盤，經議價後以1880萬元售出，實呎21,510元，即累減220萬元或10%，成交價料創屋苑同類戶型約兩年來新高；原業主2016年11月以約1400萬元購入，帳面賺約480萬元或34%。

另美聯助理區域經理陳少鴻表示，馬鞍山新港城本月首7日暫錄約兩宗二手成交，已經追平屋苑上月全月成交量，當中C座高層5室，實用513方呎3房間隔，早前以710萬元放售，獲區內分支家庭議價40萬元或約6%後，以670萬元易手、實呎約13,060元。

上述單位原業主2021年以790萬元買入，持貨3年，帳面蝕120萬元或15%，連使費料實蝕約160萬元或20%。

栢蕙苑3房減價一成 920萬易手

港島方面，中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌栢蕙苑寧柏閣低層B室，實用652方呎3房間隔，原業主上月以1020萬元放盤，最終以920萬元易手，即累減100萬元或約一成，實呎約14,110元；原業主早於1990年以91萬元一手買入，持貨34年，帳面獲利829萬元或逾9.1倍。

明報記者 歐陽慧恩

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