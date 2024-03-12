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Blue Coast短期上樓書 樓王擬招標賣 項目3房佔74% 長實：樓王合理市場價每呎4萬

【明報專訊】有機會成為「撤辣」後首個開售的鐵路上蓋盤、長實（1113）及港鐵（0066）合作，樓花期約22個月的黃竹坑港島南岸Blue Coast 3B期，昨日公布戶型分佈。項目涉第1A、1B、2A及2B座，合共642伙，提供兩房至4房1套戶型，實用面積452至1267方呎，其中3房單位佔74%。長實營業部首席經理郭子威表示，短期將上載樓書及開放示範單位，最快本月開售。他又指出，第1A座單位為「樓王單位」，涵蓋4房1套、3房1套戶型，合共116伙，享景觀及間隔設計優勢，擬以招標形式推售，料每伙合理市場價約5000萬元，折合呎價約4萬元。

明報記者 周悅蜓 江俊洋

值得留意，長實執行董事趙國雄曾於上月樓市「撤辣」前表示，項目每方呎成本價約2.8萬元。郭續認為，政府早前全面「撤辣」，大部分買家購買物業均為自用，短期內不會出現炒賣的情况。

「撤辣」前指項目每呎成本價2.8萬

Blue Coast 3B期提供戶型偏大，料吸引換樓客，其中兩房單位，實用面積452至454方呎，共50伙；兩房1套單位，實用面積538方呎，涉60伙；3房1套連儲物房及洗手間，實用面積728至1006方呎，共474伙，佔比高達74%。最大戶型為4房1套連儲物房及洗手間，實用面積1226至1267方呎，涉58伙。所有單位中，接近88%的單位可享「雙景觀」設計。

正當Blue Coast開售在即之際，同屬港島南岸、由路勁（1098）等合作發展的晉環，自上月28日「撤辣」當日起，至昨天已累錄43宗一手成交，成交價約630萬元至9580萬元，呎價21,459元至51,312元，套現逾6.6億元；最新售出第1A座17樓E室，實用面積581方呎的兩房戶，成交價1553.5萬元、呎價2.67萬元。

晉環揚海「撤辣」後沽76伙 呎價高逾5萬

此外，嘉里（0683）及信置（0083）等合作的揚海，由上月28日至昨天則累錄約33宗一手成交，成交價約934萬元至約5430萬元，呎價約2.68萬元至約4.46萬元，涉資逾7億元。當中有3宗成交呎價逾4萬元，均位於1A及1B座、實用面積934至1299方呎的3房及4房戶。

其他新盤方面，華懋西半山旭龢道大學閣，單日以招標形式連售3伙、吸金1.93億元，售出單位均為實用面積1584方呎的3房戶，連車位做價6200萬至6850萬元，實呎3.91萬元至4.32萬元。嘉華（0173）啟德嘉峯匯2A座41樓B室，實用面積1024方呎3房間隔，設615方呎天台，連1個車位以3358萬元售出，呎價約32,793元，售出該單位後全盤1006伙悉數售罄，連車位共套現逾127億元。

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