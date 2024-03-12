利奧坊‧首隅短期上樓書涉234伙

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．首隅設於尖沙嘴美麗華廣場的示範單位、售樓處已完工，預計短期上載樓書，準備啟動銷售活動。他又指出，該盤共設234個單位，涵蓋1至3房設計，其中1房標準單位164伙、兩房標準單位56伙，另有14伙特色戶，預計關鍵日期為明年6月，樓花期約15個月。

HOLBORN昨沽36伙 套1.8億

韓家輝又指出，同系THE HOLBORN昨日再售出36伙，包括8伙1房及25伙開放式單位，共套現逾1.8億元，項目開售至今累售403伙，套現逾27億元，若連同其他樓盤，部門單日暫售38伙，套現約2.4億元。

大手客購Belgravia Place 24伙

事實上，「撤辣」後「西餅客」（大手客）重出江湖，市場消息指有一組買家，昨日以約1.667億元購入Belgravia Place第1期1A、1B座29樓頂層全層24個單位，為上月底政府公布「撤辣」後，最大手新盤掃貨成交。成交紀錄冊顯示，有關單位實用面積198至756方呎，成交價391萬至2018.6萬元，實呎18,344至26,967元，共涉1.667億元，平均成交實呎約21,233元。另佳明（1271）旗下現樓盤土瓜灣明雋，昨售出兩伙，其中實用面積259方呎的23樓B室一房戶，以約684萬元售出，實呎26,398元，創項目標準戶新高。

此外，王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，自上周六起收票，市場消息指出，截至昨晚7時，項目已收逾2700票，按首張價單168伙計，超額15倍。另已故前首席大法官楊鐵樑爵士岳父譚雅士家族持有的薄扶林道128號豪宅 JESSVILLE，昨上載銷售安排，推售屬於古蹟部分的JESSVILLE MANOR大宅全數4伙，於周五進行招標，包括地下A、B室、1樓A、B室，實用面積2248至2960方呎，屬3、4房間隔，當中3伙為特色戶。上述4伙除1樓A室以交吉形式出售外，其餘3個單位連租約出售。