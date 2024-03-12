moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

嘉湖不足半月44宗成交 兩年最旺

【明報專訊】樓市「撤辣」後新界上車屋苑受投資客及上車買家追捧，成交量飈升。中原副區域營業董事伍耀祖表示，十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，本月至11日已累錄44宗成交，較上月全月21宗多約1.1倍，雖然本月未完，但已創屋苑兩年來成交宗數單月新高，平均實呎亦按月升11%至約8568元。

其中，美湖居1座高層C室，實用面積544方呎，3房間隔，享開揚景，以480萬元沽出，實呎8824元。原業主1998年12月173.4萬元一手買入，帳面獲利306.6萬元或1.8倍。

荃中兩日兩賠訂成交 賣貴12%

此外，美聯助理區域經理鍾家豪表示，荃灣區本月暫錄85宗二手成交，已超過上月全月80宗。其中，在「撤辣」後連錄成交的荃灣中心，於兩日內錄得第二宗業主賠訂重售個案，單位為1座低層B室，實用面積354方呎，兩房間隔，原於2月29日以318萬元售出，近日過大訂前獲另一買家出價355萬元，原業主終賠訂15萬元及支付代理佣金後，轉售予新買家，呎價10,028元。

上址最新成交價比舊價高37萬元或約12%，料扣除賠訂金額及佣金後多賺約15萬元。原業主2007年80萬元購入，帳面升275萬元或3.4倍。

珀麗灣特色戶2350萬沽 賺17%

中原高級資深分區營業經理溫詩雁稱，馬灣珀麗灣本月暫錄6宗成交，較上月全月大升兩倍，最新6期33座地下連泳池花園特色戶，實用面積1451方呎，連2242方呎花園及私人泳池，4房兩套連工人套房間隔，以2350萬元沽出，實呎16,196元，屬屋苑近年罕見大宗二手成交。原業主2012年2001.6萬元一手買入，帳面升值348.4萬元或17%。

另外，中原副區域營業經理劉俊杰表示，沙田及大圍區本月暫錄近70宗二手成交，已逼近上月全月的71宗。

沙田大圍半月近70二手成交

當中大圍站上蓋柏傲莊暫錄4宗，最新成交位於7B座中層C室，實用面積329方呎1房間隔，以699萬元成交，實呎21,246元。原業主2020年約756萬元一手買入，帳面蝕讓約57萬元或約7.5%，連使費料實蝕約100萬元或約13%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款