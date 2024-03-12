甘比等「撤辣」前 7000萬沽流浮山地

佔地3.8萬呎 17年帳升13倍

上述一籃子地皮位於流浮山近流浮山道及深灣路，佔地近3.8萬方呎。資料顯示，地皮上月中、即政府公布「撤辣」前，以7000萬元售出，呎價約1842元。買家以合權發展有限公司名義購入，董事包括文劍輝、黃天安等。資料顯示，「大劉」於2007年曾以500萬元透過海外註冊公司New Dragon Limited名義購入，及後轉讓予南俊有限公司，南俊有限公司最新董事包括陳凱韻等，若對比17年前「大劉」購入價，現帳面升值6500萬元或13倍。

紅磡學生公寓全幢叫9000萬

另外，去年初通關後，內地生湧現，搶高租金，戴德梁行及高力指出，現由營運商IRENT租用作學生公寓的紅磡曲街33號及老龍坑街13號全幢，現推出市場連租約放售，叫價約9000萬元，以面積約6924方呎計，呎價約1.3萬元。資料顯示，物業基金於2021年10月以6180萬元購入，現叫價較當年高約2820萬元或45%。該行指出，物業地下舖位有3個租客，總租金每月近8萬元，而住宅部分現提供50間房間，目前由營運商IRENT租用作學生公寓。據營運商IRENT的網站顯示，該物業的房間以5900元至8400元招租，大部分房間已租出。