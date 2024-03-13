moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

荃中銀主盤拍賣 搶高近三成245萬沽

【明報專訊】「撤辣」後樓市交投熾熱，昨日環亞物業舉行拍賣會，吸引逾100人出席，連同拍賣前已售出及拍賣出售，合共售出17個單位。環亞物業總經理區蘊聰表示，有關反應為近年最理想，而昨日拍賣售出的7個物業，包括5個銀主盤，其中荃灣中心第4座低層實用324方呎單位，疑似事故單位，開價190萬元拍賣，最終搶高55萬元或約29%，以245萬元售出，實呎7562元。

海翩匯銀主盤呎售1.4萬

高開價13%

此外，將軍澳海翩匯第6座低層E室銀主盤，實用297方呎，以372.6萬元開賣，最終以420萬元售出，即較開價高逾47萬元或12.7%，實呎14,141元。

太古城3房888萬沽 料損手三成

不過，二手市場依然不乏蝕讓個案，市場消息指出，鰂魚涌龍頭屋苑太古城，實用684方呎的富山閣低層3房戶，以約888萬元易手，實呎12,982元；原業主2021年4月以約1130萬元購入，帳面蝕約242萬元或21%，若連同其他使費，料有機會實蝕逾300萬元或27%。

中原副區域營業董事張光耀表示，3月至今太古城累錄約15宗成交，較上月全月宗數多出4宗或36%，屋苑另一新近成交，為雅蓮閣中低層C室，實用897方呎3房連套房間隔、望園景，原業主叫價1530萬元，最新以1498萬元成交，實呎16,700元，即減價32萬元或2%；原業主2013年以1110萬元買入，持貨約10年，帳面獲利388萬元或35%。

深灣軒3房943萬易手 20年升1.6倍

此外，長實（1113）等黃竹坑港島南岸Blue Coast開售在即，鄰區二手物業不乏承接。中原分區營業經理胡志軒表示，鴨脷洲深灣軒第1座高層C室，實用588方呎3房1套間隔，望山海景，以943萬元易手，實呎16,037元；原業主2004年以365萬元一手買入，持貨近20年，帳面獲利578萬元，單位期內升值約1.6倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款