荃中銀主盤拍賣 搶高近三成245萬沽

海翩匯銀主盤呎售1.4萬

高開價13%

此外，將軍澳海翩匯第6座低層E室銀主盤，實用297方呎，以372.6萬元開賣，最終以420萬元售出，即較開價高逾47萬元或12.7%，實呎14,141元。

太古城3房888萬沽 料損手三成

不過，二手市場依然不乏蝕讓個案，市場消息指出，鰂魚涌龍頭屋苑太古城，實用684方呎的富山閣低層3房戶，以約888萬元易手，實呎12,982元；原業主2021年4月以約1130萬元購入，帳面蝕約242萬元或21%，若連同其他使費，料有機會實蝕逾300萬元或27%。

中原副區域營業董事張光耀表示，3月至今太古城累錄約15宗成交，較上月全月宗數多出4宗或36%，屋苑另一新近成交，為雅蓮閣中低層C室，實用897方呎3房連套房間隔、望園景，原業主叫價1530萬元，最新以1498萬元成交，實呎16,700元，即減價32萬元或2%；原業主2013年以1110萬元買入，持貨約10年，帳面獲利388萬元或35%。

深灣軒3房943萬易手 20年升1.6倍

此外，長實（1113）等黃竹坑港島南岸Blue Coast開售在即，鄰區二手物業不乏承接。中原分區營業經理胡志軒表示，鴨脷洲深灣軒第1座高層C室，實用588方呎3房1套間隔，望山海景，以943萬元易手，實呎16,037元；原業主2004年以365萬元一手買入，持貨近20年，帳面獲利578萬元，單位期內升值約1.6倍。