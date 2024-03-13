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明年九龍1.1萬伙私宅落成 創52年新高

【明報專訊】近年啟德區內多個新樓盤相繼落成，直接推高九龍區住宅落成量，中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年私宅落成量估計將有24,007伙，其中九龍落成量佔比達46.6%，將重返逾1萬伙水平，達11,187個單位，料創自1973年後的52年新高。

與此同時，明年港島落成量，佔比將升穿一成，錄14.3%，涉3443個單位，料創2005年後的20年新高；新界落成量佔比則跌破四成，錄39.1%，涉9377個單位。

全港落成量2.4萬伙 港島佔逾一成

楊明儀表示，選取62個可望於明年落成的住宅項目，合共提供24,007個單位，按年減少1056伙、下跌4.2%，但連續兩年高企2萬伙水平，將為2004年後的21年次高。可留意是，新單位供應由2018年至2023年以往6年平均約1.7萬伙，上升四成至2024年及2025年平均逾2.4萬伙。

三大分區中，九龍有30個項目，合共11,187伙，按年增加1792伙，上升19.1%，連升3年，將為1973年11,910伙後的近52年新高，主要原因是黃大仙（主要包括啟德區）落成量進入高峰期。另港島有17個項目將於今年落成，合共3443個單位，按年增加1632伙，上升90%，將為2005年4286伙後的近20年新高；新界則有15個項目落成，合共9377個單位，按年減少4480伙，下跌32.3%。

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