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華懋：愉城商場與如心具協同效應

【明報專訊】華懋早前以40.2億作價，向新世界（0017）購入荃灣愉景新城商場及1000個車位後，華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，商場回報率高於銀行定期，認為作價合理，屬理想投資；同時，集團亦看好荃灣的發展，購入項目能與系內荃灣如心廣場第1期和2期，以及如心酒店等產生協同效應。

擬增特色本土遊元素吸引旅客

目前愉景新城商場是以親子為主題的商場，蔡宏興指出，雖然商場短期內不會有租戶遷出，但會視乎市况，未來或在商場內加入新設計元素，透過商場重新定位，讓旅客有不同體驗。對於港人北上消費成近年新常態，他回應稱，集團將在商場內加入特色本土遊元素，以吸引更多旅客。

住宅銷售方面，蔡宏興指出，集團正推售港鐵何文田站瑜一系列、西半山大學閣、薄扶林域多利道VICTORIA COAST，另今年內計劃推售與市建局合作的長沙灣東京街28號，此為本港首個以「組裝合成建築法（MIC）」興建的私宅，最快下半年以現樓形式銷售，旨在讓準買家更了解項目質素。

「撤辣」至今

瑜一累售11伙吸金2億

另外，瑜一昨日連錄3宗成交，單日吸金逾4850萬元，其中第5B座26樓A單位，實用656方呎、屬3房連套戶間隔，成交價2166.2萬元，實呎33,021元。瑜一自2月底「撤辣」當日起計，已經售出11伙、套現約2億元；而整個瑜一系列自去年3月起開售，累沽450伙，套現逾77.2億元。

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