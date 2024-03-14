泰峯周日首輪價單賣336伙 「撤辣」後最多

昨首度加推168伙 折實均呎1.55萬

上周四公布首批168伙、折實均呎14,808元的泰峯，昨首度加推168伙、折實均呎15,547元，較首張價單高約5%，包括18個開放式、38個1房及112個兩房單位，實用287至554方呎，定價518.2萬至1166.3萬元，扣除最高折扣23%優惠，折實約399萬元至約898萬元，折實實呎12,997元至17,394元。

泰峯周日首輪開售336伙，較本月初首輪開售138伙的恒地長沙灣巴域街Belgravia Place，還要多198伙或約1.4倍；另有12伙同日招標發售，首輪開售將於周六下午1時截票。王新興集團銷售總監陳芷湄指出，首輪開售336伙，折實372.7萬至898萬元，折實實呎12,979元至17,394元。市場消息指出，截至昨晚6時半，項目5日內收到逾4500票，以首輪銷售336伙計，暫超額認購逾12倍。

SEASONS PLACE最快今開價

至於樓花期約19個月、會德豐與港鐵（0066）合作的SEASONS PLACE最快今日開價，並於周六對外開放示範單位及收票。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，首張價單涉不少於130伙，涵蓋1至3房間隔，實用322至665方呎，並提供4種付款方法予買家，按目前銷售步伐，項目或於3月展開首輪開售，相信可吸引首置客、家庭客及投資者等。

利奧坊‧首隅上樓書 料首推50伙

另恒地利奧坊‧首隅昨已上載樓書，亦將於周末開放予公眾參觀（有關示範單位見B4版睇樓手冊）。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，項目最快周末開價，料首推約50伙，期望於復活節長假前後開售。韓補充，第4期利奧坊•壹隅現時平均呎價介乎2.1萬至2.2萬元。