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澳門「十三酒店」全幢放售 市值24億

【明報專訊】澳門罕有大型酒店項目放售，原由南岸集團持有、前稱路易十三酒店的「十三酒店」，最新由銀行委託代理招標放售，截標日期為下月5日。市場人士估計，上述酒店市值約24億元。

上述物業位於澳門路環聯生填海區地段1石排灣馬路，由去年初已被港交所除牌的南岸集團持有，於2018年8月底低調開業，曾接待過香港小姐拍攝，並且以長身勞斯萊斯幻影系列房車迎賓作為賣點，不過在沒有博彩設施支持下，入住率長期欠佳，持有「十三酒店」的項目公司，已於2022年提出自願清盤。

總樓面涉近百萬呎 設199間客房

「十三酒店」為樓高22層的豪華酒店，總樓面約944,993方呎，設有199間客房，其中196間為奢華客房，面積介乎1800至5000方呎，其餘3間為超豪華別墅型套房，住客均可乘搭私人電梯直達房間，樓面面積高達1萬方呎。酒店設有健身中心和水療等休閒設施，以及寬敞的停車場空間，可容納150輛汽車及40輛電單車。

負責項目招標工作的仲量聯行澳門及珠海總經理唐偉樂表示，澳門統計暨普查局資料顯示，今年1月訪澳旅客數量高達280萬人次，按年增加一倍，而留宿旅客更按年攀升近七成至138萬人次，反映澳門旅遊業持續回暖，有望帶動本地消費及酒店住宿需求。是次放售的五星級酒店因其奢華設計與體驗而廣受矚目，全幢放售更屬市場罕有難求。

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