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黎永滔叫價6500萬 放售士丹頓街舖

【明報專訊】市場氣氛好轉，投資者續減磅套現。美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，獲委託代理放售中環士丹頓街33至35號金禧樓地下及低層地下A、B號舖，地下及低層地下面積同為1500方呎，即總面積約3000方呎，商舖原租予餐飲商戶，現已交吉，意向價約6500萬元，折合呎價約2.16萬元。

較14年前買入價高逾三成

資料顯示，上述物業由資深投資者黎永滔等持有，2010年以4880萬元購入，若以意向價6500萬元易手，帳面將獲利1620萬元或33%。翻查資料，黎永滔近一年接連放售物業，如今年初放售位於銅鑼灣謝斐道512號全幢物業，面積約4400方呎，現由金融公司承租，月租近60萬元，呎租約136元。據悉，項目市值約4億元。

此外，復活節及五一黃金周將至，東涌東薈城名店倉推出節慶優惠。商場本月27日至5月5日起推出「Set Me Spree 福袋節慶」，場內精選35個知名品牌將分階段推出超過80款、共3000多個限量福袋，產品類別涵蓋名牌服飾、鞋履配飾、戶外運動、美妝護膚及餐飲廚具等，以低至一折讓顧客選購。商場同時推出「加倍幸福賞」，CLUB CG會員於商場內以電子消費滿4000元（最多3張單據），即可換領100元指定餐飲商戶現金券。

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