方皓玟560萬購Elize PARK一房收租

【明報專訊】大旺市下，藝人亦入市。由樂風集團發展的旺角洗衣街新盤Elize PARK，獲唱作歌手方皓玟，斥資約560萬元購入一個中層實用243方呎1房單位，實呎約2.3萬元，擬作收租之用。協助方皓玟入市的利嘉閣總裁廖偉強表示，她鍾情花墟附近的地段，故以560萬元購入1房戶。