moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

星河明居呎價逼1.6萬 屋苑半年新高

【明報專訊】「撤辣」後二手交投急升，部分屋苑做價更大幅反彈。美聯分行高級分區營業經理黃家明表示，鑽石山星河明居本月不足半月已錄4宗成交，較上月全月增加1宗，最新成交位於A座中層05室，實用593方呎，3房1套間隔，獲分支家庭客以930萬元承接，實呎15,683元，創屋苑近半年呎價新高。原業主2010年473.8萬元購入，帳面賺約456.2萬元或約96%。資料顯示，屋苑同類D座中層05室，同為實用593方呎3房1套戶型，座向及景觀亦與上述成交單位相若，去年12月以835萬元易手，今次成交價較3個月前反彈95萬元或11%。

資料顯示，菲律賓華裔富商陳永栽創辦的裕景興業或相關人士，上月底「撤辣」前以2380萬元售出灣仔會景閣高層16室，實用1001方呎兩房戶，實呎23,776元；原業主1992年635萬元購入，帳面升1745萬元或2.7倍。翻查紀錄，單位對上一層同面積16室，2012年以2400萬元售出，對落5層同面積16室於2021年以3450萬元易手，換言之，現時做價重返12年前水平，並較高位回落逾千萬元或31%。

裕景興業等「撤辣」前2380萬沽會景閣

中原資深分區營業經理陳偉業表示，東涌本月不足半月暫錄約41宗二手成交，超上月全月21宗近1倍，區內藍天海岸3座中層A室，實用781方呎，3房1套連儲物房間隔，以830萬元易手，實呎10,627元。原業主2003年203萬元一手買入，帳面賺627萬元或3倍。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款