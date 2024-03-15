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長實海灣軒改裝1665伙住宅 規劃署不反對

【明報專訊】近年長實（1113）接連將旗下酒店項目改作住宅發展，其中紅磡海灣軒海景酒店，早前向城規會申請改裝住宅，涉及1665伙，項目樓面共約111.47萬方呎，有關申請將於今日審理。據規劃署文件顯示，該署認為地盤位於紅磡灣填海區用地，填海區內陸已逐步作商住發展，建議將項目改作住宅，與周邊發展並不矛盾，故不反對申請，料可獲通過。

資料顯示，上述項目位於紅鸞道8號，坐落於「商業（2）」用途，是長實旗下Horizon Hotels & Suites的4間酒店之一，2007年開業，提供1662個房間，單位全附設家具、裝修及備餐間，建築面積647至724方呎，設兩房及3房間隔，部分單位可享維港景。

長實擬改裝為5幢樓高22層（包括1層地庫）的綜合大樓，將提供約1665伙住宅，最低樓層將設有零售及餐飲設施。另將在現花園下面擬在地庫加建一個車場，但具體面積未有透露。

新地下高埔村申寬地積比擬建615伙

另新地（0016）去年就元朗下高埔村住宅項目以逾6.73億元完成補地價後，最新向城規會申請放寬地積比及高限，計劃興建615伙住宅單位，較原獲准方案561伙增加10%，總樓面維持26.33萬方呎。據規劃署文件顯示，申請放寬的高度增幅，比原獲批方案並不顯著，與周邊發展無不相容，故不反對申請，料可獲批。

另早前規劃署就位於天水圍天柏路的巴士廠，向區議會提交修訂建議建1760伙，涉102萬方呎，相關修訂將於今日由城規會審議。規劃署資料指上述用地適宜作私宅發展，與周邊發展並無不相容，預計今日可獲通過。

[香港地產]

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