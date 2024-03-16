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施永青：「撤辣」後樓市交投大增 料年底前樓價升8%

【明報專訊】樓市全面「撤辣」後，一、二手交投全面轉活。中原集團創辦人施永青表示，「撤辣」效果較預期好，因過去樓市以用家主導市場，自「撤辣」後，壓抑已久的投資者亦重投樓市，故「撤辣」後過去約兩周成交量大增3至4倍，他認為樓市現正朝健康發展。

施永青續稱，過去樓市欠佳時，發展商未有推售新盤，故一手庫存量高，現時樓市轉活，大部分發展商先求量，盼能盡快套現。他預計，美國聯儲局有望於今年下半年減息，加上內地經濟逐漸恢復，本港樓價於下半年可望升5%至8%。

預算案前CCL連跌3周

累跌1.92%

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL持續下跌，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，CCL最新報143.02點，按周跌0.81%，是新春長假後首周及《財政預算案》前一周的市况。她指，農曆新年假後，樓市買賣活動逐漸回復，加上市場估計財案會有利好樓市措施，部分買家趁財案公布前搶先入市低價筍盤，二手交投略為增加，但樓價卻繼續受壓下調。

CCL連跌3周共1.92%，指數創386周、即逾7年新低，重返2016年10月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.25%，亦較2023年4月168.40點高位跌15.07%，而今年則累跌2.85%。楊又稱，CCL向下逼近首季目標141點，現時僅相差2.02點或1.41%。撤辣後一二手買賣急增，如果成交量維持高企，樓價跌幅有望逐步收窄，展望次季CCL可止跌回穩。

[香港地產]

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