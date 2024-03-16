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映岸最快下周開價 兩年前已上樓書

【明報專訊】除大角嘴利奧坊‧首隅外，恒地系的香港小輪（0050），與市建局合作、已屆現樓的深水埗映岸，最快下周開價。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，映岸已獲批滿意紙，最快下周開放示範單位、開價及收票，有望復活節假期開售。映岸早於2022年已上載樓書，原本推售已如箭在弦，惟發展商臨時暫停所有宣傳活動，至昨日再重啟銷售流程。林又回應表示，希望買家清楚了解項目優勢，故留待以現樓形式發售。他補充，樓盤除擁有交通優勢外，估計有一半以上單位，可享不同程度海景。

市建局半年前均呎1.75萬推映築

至於項目定價方面，林達民稱，映岸開價會以同系長沙灣已入伙的映築作為參考。他表示，已入伙的映築早於2022年初推售，由恒地（0012）持有的部分，涉及318伙，迄今售出約257伙、套現19.3億元，平均每伙售價約750萬元、平均成交實呎約2.3萬元。不過，由市建局持有的部分，去年9月曾推出市場發售，其中17伙低層單位，實呎則介乎16,575至18,088元，均呎17,470元。

泰峯暫收6000票 超額16.8倍

會德豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，於剛過去周四公布首張價單，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀稱，項目今日開放示範單位及收票，並視乎市場反應於短期內加推，加推單位具加價空間。項目昨開放示範單位予代理參觀，截至晚上7時，已錄得超過5000參觀人次，創集團項目歷來紀錄，項目將盡快落實銷售安排，最快本月首輪開售。

此外，王新興旗下九龍灣觀塘道泰峯，將於明日進行首輪銷售，包括336個以價單發售及12伙招標，市場消息指出，截至昨晚6時，項目暫收約6000票，超額約16.8倍，項目將於今午截止認購登記。

Blue Coast下周上樓書

伙代理內地路演

另方面，長實（1113）營業部助理首席經理楊桂玲表示，與港鐵（0066）合作黃竹坑港島南岸Blue Coast，將於下周上載樓書，長實營業部首席經理郭子威表示，Blue Coast 目前已接獲逾500個查詢，其中逾七成為香港人、三成為內地客，希望藉與中原中國啟動內地路演，內地買家佔比可望提高至四成。

[香港地產]

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