長實海灣軒申改裝1665伙住宅觸礁

資料顯示，長實擬將海灣軒海景酒店改裝為5幢樓高22層（包括1層地庫）的綜合大樓，提供約1665伙住宅，最低樓層將設零售及餐飲設施，樓面共約111.47萬方呎。日前規劃署文件顯示，填海區內陸逐步作商住發展，申請人擬議作住宅與周邊發展並不矛盾，故不反對申請。至於新地（0016）元朗下高埔村住宅項目，申請放寬地積比及高限，擬建615伙住宅，城規會在有附帶條件下批准其申請，較過去獲批方案增約10%，總樓面26.33萬方呎。

新地下高埔村批建615伙住宅

另元朗多層現代產業大樓於昨日起以「雙信封制」方式招標，據招標文件顯示，非價格建議比重為70%，價格建議為30%。非價格建議評分準則中，有三項佔比較高，分別為整體用地的設計及附屬設施、對棕地作業的協助，以及地皮的創新建議，各佔20分，入標者需要在前兩項獲得至少10分，該局才考慮其標書。餘下的評分準則還包括發展多層現代產業大樓用地經驗、能否提出推動ESG作評分，分數5至15分不等。地皮將於6月28日截標。綜合市場意見，地皮估值約17.38億至43.46億元，預計每方呎樓面約1000至2500元。

[香港地產]