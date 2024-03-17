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SEASONS PLACE首日收逾2500票 超購逾18倍 會德豐：最快今加推至少130伙

【明報專訊】新盤市場大旺，由會德豐及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，昨日起正式接受認購，首日已收票逾2500張，超額認購逾18倍，打破集團新盤首日收票紀錄。據悉，發展商最快今日加推，擬於本周末開售。

明報記者 甘潔瑩

樓花期長約19個月的SEASONS PLACE，是會德豐在日出康城最後一期住宅發展，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自早前公布首張價單後，市場反應佳，不少年輕用家、換樓客及投資者亦查詢。項目昨日收票逾2500張，以首張價單130伙計，超額認購逾18倍，破集團新盤首日收票紀錄；入票人士中，約六成希望購入1個單位，1房及兩房開放廚房比例各佔一半，餘下約四成為大手客。示範單位全日錄得逾10,000參觀人次。

黃光耀表示，因反應熱烈，最快於今日推不少於兩成單位，即約130伙，同時將因應市况調整定價。

利奧坊．首隅今起收票

泰峯今首輪開售336伙

同樣部署開售、恒地（0012）旗下樓花期約15個月的大角嘴利奧坊．首隅，發展商日前以首批折實均呎18,888元推出60伙，1房252方呎折實437萬元入場。發展商表示，項目示範單位自日前傍晚起對外開放後，參觀人數眾多，當中以年輕人及年輕家庭為主。項目今天起開始收票，最快本周初公布銷售安排。

由王新興集團發展的九龍灣泰峯，今日進行首輪銷售336伙，項目在過去8日累收6899張入票登記，超額認購逾19.5倍。

新盤銷情續旺，昨日錄得逾50宗一手成交，當中不乏大額豪宅新盤成交。由華懋發展的薄扶林碧麗軒，昨日獲內地用家斥資5900萬元購入一個複式戶，單位實用面積為1526方呎，為3套房間隔，連695方呎平台及76呎天台，實呎38,663元。據項目成交紀錄冊顯示，碧麗軒在過去6日連沽4伙單位，套現逾2億元。

澐璟本月暫沽24伙 吸金逾9億

由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日再售出3伙，單日吸金逾8400萬元，其中一伙為6座32樓B室，實用781方呎，以2646萬元成交，呎價近33,880元。發展商指出，澐璟本月暫售出24伙，成交金額逾9億元；而項目自2022年底推出至今，累售127伙，套現逾61.2億元。

另長實（1113）旗下沙田九肚名日．九肚山昨日獲海外買家1790.1萬元購入第1座22樓B室，實用1053方呎，屬3房連套房間隔，實呎1.7萬元，買家可獲車位認購權。

[香港地產]

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