SEASONS PLACE收4500票 超額14倍 會德豐：買家入市量力而為 「撤辣」不會助長炒風

明報記者 甘潔瑩、江俊洋

作為市場焦點新盤的SEASONS PLCAE，過去周末兩日正式對外開放設於尖沙嘴海威大廈的示範單位，並且收票，其間吸引逾2萬人次參觀，項目昨日加推168伙，整批折實均呎14,629元，較首張價單折實均呎14,188元高約3%，但扣除樓層及景觀因素，料屬原價加推。

均呎1.46萬加推168伙 擬周末賣

是次加推的168伙，涵蓋1房至3房戶，包括79伙1房戶、74伙兩房戶（主要屬開放式廚房設計）、15伙3房戶，實用285至665方呎，扣除最高12%折扣，折實價447.4萬至1015.7萬元，折實呎價13,851至17,747元。

SEASONS PLCAE現時兩張價單共涉298伙，整批折實均呎14,434元，九成單位折實價為700萬元以下，以兩日累收逾4500票計，超額逾14倍；入票人士中，用家佔約六至七成，內地專才和投資客則各佔約兩成 ，當中有200個登記有意購買4至6伙，料最快本周六（3月23日）首輪發售。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀接受訪問時表示，政府全面「撤辣」，增強買家入市信心，亦釋放市場各類買家的購買力，本地客、內地或海外有意在香港置業人士，以及投資者均重返物業市場，帶動樓市成交量急升；自2月底「撤辣」後，會德豐旗下住宅項目至今已累售約140伙，套現逾25億元。

黃光耀：賣樓策略以量行先

對近期新盤成交量急升，樓市是否會重燃炒風，黃光耀回應指出，過去有意入市的用家、或擬「買多間樓收租」的投資者，因入市成本高而暫緩入市，雖然現時已「撤辣」，但息口仍高企，「撤辣」只是令樓市正常化，相信大部分買家都會量力而為。

去年本港樓市受息口影響，樓價先升後跌，黃光耀指出，部分準買家因而轉買為租，但隨政府「撤辣」，交投量回升，意味市場有強勁住屋需求；除樓市外，他指出，本港股票市場亦回穩，反映買家信心已增強。

黃光耀續指出，因美國聯儲局尚未真正減息，仍有部分買家態度觀望，現階段集團賣樓是「以（銷）量行先」，故SEASONS PLACE以具市場競爭力價錢推售，但稍後將有提價空間；待本港落實減息後，將吸引更多買家入市，若配合經濟環境轉佳，屆時樓價將有上升動力，新盤開售亦將轉為「以價為先」，預計今年樓價可回升5%至7%。

利奧坊‧首隅周末逾4000人睇樓

另外，恒地（0012）旗下樓花期長約15個月的大角嘴利奧坊‧首隅，日前推出首批60伙，折實均呎18,888元，過去兩日對外開放設於尖沙嘴美麗華廣場的示範單位，錄逾4000人參觀，料日內公布銷售安排。

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊系列及西半山The Richmond，過去兩日共售6伙，吸金約4475萬元。

[香港地產]