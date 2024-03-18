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本月新盤成交2620宗 創40月新高

【明報專訊】樓市聚焦新盤發售，綜合市場資訊，3月至今逾兩周，一手市場已累積錄約2620宗成交，除比2月僅錄約270宗大升約87%，更創2020年11月錄約2650宗一手成交後，40個月以來按月新高。

泰峯首輪沽逾七成 吸金14億

至於新晉發展商王新興集團在港首個住宅項目、九龍灣觀塘道泰峯，昨日在荃灣愉景新城商場首輪銷售，以價單形推出336伙，以及招標發售12伙，發展商表示至黃昏6時，售約238伙，佔可售單位總數逾七成，套現逾14億元；市場消息指出，泰峯全日有機會售逾250伙。

維港滙「撤辣」至今累沽73伙

王新興集團董事總經理王惠貞表示，有8組買家購入多於1伙，而項目合作伙伴、新世界（0017）營業及市務部總監黃浩賢表示，發展商正研究加推價單、招標單位應市。泰峯是次以價單形式開售336伙，涵蓋開放式至兩房戶，實用278至561方呎，折實價372.7萬元起，折實呎價1.29萬至1.73萬元。

其他發展商以出售餘貨為主，信置（0083）系樓盤過去兩日售約13伙，主要來自西南九龍長沙灣維港滙系列及旺角ONE SOHO，其中維港滙系列自2月底「撤辣」至今，錄約73宗成交，吸金逾14億元，連同同系其他新盤，信置於「撤辣」後累售約150伙，套現逾21億元。

中洲置業火炭現樓星凱‧堤岸，昨沽出13伙，套現逾1.5億元，包括招標售出的第1座49樓C室特色戶，實用1072方呎3房間隔、連756方呎天台及122方呎平台，以2519.2萬元售出，實呎2.35萬元；項目半個月沽出180伙，套現約20億元。

明雋餘3伙待售 沽清在望

佳明（1271）土瓜灣現樓明雋新售出21樓D室，實用231方呎開放式戶，成交價515.7萬元，實呎2.23萬元，據悉買家為投資客；目前全盤只餘3伙分層戶待售。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，3月全月整體一手成交有望突破5000宗；美聯住宅部營運總監張子存則認為，近期發展商採「先求量、後求價」銷售策略，料全月一手成交逾4000宗。

[香港地產]

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