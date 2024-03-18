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十大屋苑周末28宗成交 按周挫24%

【明報專訊】近期新盤紛以貼市價搶攻市場，二手市場明顯受影響；據中原統計，十大屋苑過去周末兩日（3月16日至17日）錄得28宗成交，按周跌24%，當中僅荔枝角美孚新邨、藍田麗港城成交錄按周升幅，而鰂魚涌康怡花園及紅磡黃埔花園零成交。

一手定價克制 凍結二手購買力

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月有3個新盤發售，發展商定價克制，凍結大批二手購買力。

另美聯統計，過去兩日十大屋苑同錄約28宗成交，較上周減少24%，惟連續3個周末維持雙位數成交，除康怡花園及黃埔花園未錄成交外，其餘8個屋苑均錄1至7宗成交。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，政府「撤辣」後，樓市氣氛轉活，加上美國息口今年內有機會回落，吸引用家及投資者入市。

太古城兩房業主料損手三成

美聯區域經理吳肇基表示，政府全面「撤辣」後，鰂魚涌太古城交投活躍，本月至今暫錄23宗成交，其中冠天閣中層實用593方呎兩房戶，原業主去年8月以約1120萬元放盤，累減共170萬元或15%後，獲用家以950萬元承接，實呎16,020元；原業主於2019年3月以約1280萬元購入，帳面蝕約330萬元或26%，如連同稅項及其他雜費開支，料有機會實蝕逾390萬元或30%。

第一城原則兩房40年升值19倍

新界東指標屋苑沙田第一城，本月暫錄約34宗二手成交，較上月全月錄約17宗，增加一倍；中原副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城4期43座高層A室，實用284方呎，原則兩房間隔，原業主去年5月叫價560萬元，累減110萬元或約20%後，以450萬元易手、實呎15,845元；原業主早於1984年4月以22.8萬元買入，持貨近40年，帳面賺約427.2萬元或18.7倍。

[香港地產]

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