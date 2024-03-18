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荃中業主賠訂重售多賺15萬

【明報專訊】港府2月底公布全面「撤辣」後，二手成交急升，部分屋苑做價更現反彈，其中荃灣老牌屋苑荃灣中心，2月份錄得的10宗成交中，有7宗為2月28日「撤辣」後兩日內促成，而屋苑3月不足半月已錄約18宗成交，當中更有兩宗屬於新買家出高價，令原業主賠訂重售個案，屋苑均呎亦較上月略見回升。

明報記者 歐陽慧恩

荃灣中心新近一宗賠訂重售個案，為1座低層B室，實用354方呎兩房間隔，原於「撤辣」後翌日、即2月29日以318萬元售出，3月獲另一買家出價355萬元洽購，原業主決定賠訂約15萬元及代理佣金，轉而將單位售予新買家，最新成交呎價10,028元，即新做價比舊價高出37萬元或約12%，料扣除賠訂金額及佣金後，估計仍多賺約15萬元。

上述原業主2007年以80萬元購入，帳面賺275萬元或3.4倍。中原分行經理張志豪表示，荃灣中心現放盤業主態度較之前進取，議價空間亦由約10%收窄至約3%，但「撤辣」效應可帶動市場氣氛，成交量料在未來兩個月仍然暢旺。

星河明居3房呎售1.56萬 半年新高

其他屋苑成交價亦做好。美聯高級分區營業經理黃家明表示，鑽石山星河明居A座中層05室，實用593方呎3房間隔，以930萬元易手、實呎15,683元，料創屋苑近半年來呎價新高；原業主2010年473.8萬元購入，帳面賺約456.2萬元或96%。資料顯示，星河明居同類中層實用593方呎3房戶型，座向、景觀與上述成交單位相若，去年12月曾以835萬元易手，反映同類做價較約3個月前，反彈95萬元或11%。

嘉湖3房零議價480萬易手

中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊3月截至14日止，已累錄近50宗成交，較2月全月21宗增加1.4倍，其中美湖居第1座高層C室，實用544方呎3房間隔，零議價以480萬元沽出、實呎8824元；原業主於1998年12月以173.4萬元一手買入，帳面賺306.6萬元或1.8倍。

港島方面，據資料顯示，菲律賓華裔富商陳永栽創辦的裕景興業或相關人士，於2月底「撤辣」前以2380萬元售出灣仔會景閣高層16室，實用1001方呎兩房1套戶型、實呎23,776元，相關做價重返2012年水平；以1992年635萬元購入計，帳面賺1745萬元或2.7倍。

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