會所引進日式庭園 洋溢東瀛風

引入禪柔運動設備水療空間等

另外，住客會所的健身室屬24小時開放，除基本健身設施外，並引入Gyrotonic禪柔運動設備，結合瑜伽、太極、體操及冥想，以運動療癒身心；會所亦設有水療空間及美妝室等，照顧愛美人士需要。

SEASONS PLACE另一賣點，是坐落於The LOHAS商場上，預料將來會設有專屬住客出入口，方便進出商場、港鐵康城站；The LOHAS商場佔地約48萬方呎，開設有近150個商戶，有戲院及全港最大型環保溜冰場，消閒娛樂應有盡有。

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