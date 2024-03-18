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會所引進日式庭園 洋溢東瀛風

【明報專訊】日出康城最新登場的大型新盤SEASONS PLACE，設有逾9.8萬方呎會所及園林，擁有八大以「水」為主題的設施，亮點包括約50米長室外泳池，室內泳池全長約22米，亦設按摩池。會所亦設有3個宴會廳，以池畔派對、居酒屋及露天風呂為主題；此外，會所的「四季庭園」具有不少日式設計元素，包括提供茶座讓住客在櫻花樹下享受歡樂時刻，同時邀請日本園林設計師打造「元信庭園」，足不出戶都能感受到日式庭園氣息。

引入禪柔運動設備水療空間等

另外，住客會所的健身室屬24小時開放，除基本健身設施外，並引入Gyrotonic禪柔運動設備，結合瑜伽、太極、體操及冥想，以運動療癒身心；會所亦設有水療空間及美妝室等，照顧愛美人士需要。

SEASONS PLACE另一賣點，是坐落於The LOHAS商場上，預料將來會設有專屬住客出入口，方便進出商場、港鐵康城站；The LOHAS商場佔地約48萬方呎，開設有近150個商戶，有戲院及全港最大型環保溜冰場，消閒娛樂應有盡有。

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