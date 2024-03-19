moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

上水「藥房街」租值連跌4年共43% 廣東道續跌兩成 銅鑼灣迷你舖逆市升20%

【明報專訊】自去年初通關後，本港旅遊業整體復蘇不似預期，雖然核心區部分舖位租值跌幅有收窄之勢，但昔日為水貨客集中地、有「藥房街」之稱的上水新康街，來年度商舖租值續跌，個別商舖按年跌逾17%，較本年度跌幅進一步擴大，令爆疫後4年來累跌逾四成。中大經濟系副教授莊太量表示，疫後消費模式轉變，網購取代到實體店消費；同時內地網購平台發展蓬勃，貨品也包羅萬有，加上低出生率，內地客來港掃入奶粉及藥物情况已大不如疫情前，令商舖租值下跌。

明報記者 甘潔瑩

有關數字主要以去年10月市况作租值評估。差餉物業估價署昨日公布來年度各類物業租值，其中上水「藥房街」商舖租值續跌，普遍跌幅介乎5%至8%，個別商舖跌幅則較大，位於新康街94號地舖下年度租值為164.4萬元，較本年度199.2萬元，按年跌17.5%（見表），較前一個年度未通關前跌幅9.8%有所擴大。該舖自2020/21年度（即新冠疫情在港開始爆發）錄得租值244.8萬元後已連跌4個年度，累積跌幅達43%。

1881 Heritage G8舖租值5年跌逾83%

零售核心區商舖租值亦持續插水，尖沙嘴「名店街」廣東道1881 Heritage地下G8號舖，曾由美國珠寶品牌Tiffany & Co.租用作旗艦店，來年度租值為1716萬元，較本年租值2148萬元，按年跌20%，跌幅較本年逾50%已明顯收窄。翻查紀錄，上述商舖2019/20的租值曾高達1.05億元，租值此後連跌5年，累跌逾83%。

羅素街巨舖租值跌7% 跌幅收窄

另屬旗艦巨舖、位於銅鑼灣羅素街Plaza 2000地下至3樓的1.5萬方呎商舖，曾獲意大利高級品牌PRADA以月租900萬元租用，其租值續跌，來年度租值2426.4萬元，較本年度租值2606.4萬元，按年跌約6.9%，遠較本年度跌幅逾24%大為收窄，而租值自2020/21年度後已連跌5年，累積跌幅達66.3%。

學者指經濟轉好租值或重返高峰

不過，銅鑼灣迷你舖王租值見谷底回升，曾是「呎租舖王」的銅鑼灣景隆街2號地下A2號，下年度的租值止跌回升，年租值57.6萬元，較本年度租值48萬元，按年升20%。值得一提，該舖租值在2015/16和2016/17年度，租值曾高見300萬元，即下年度租值，較高位回落逾81%。上述商舖毗鄰A1號舖，下年度租值為25.92萬元，較本年度21.6萬元，按年亦升20%。莊太量指出，部分核心區商舖租值續跌，因為現時遊客數目僅重返疫情前水平，尚未重返零售高峰時水平，雖然如此，但租值跌不影響本港經濟發展，當經濟轉好，商舖租值料將重返高峰。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款