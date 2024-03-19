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四叔白加道「皇宮屋」租值按年升近3%

【明報專訊】雖然商舖物業新一年度租值未見明顯反彈，不過去年整體住宅租金上升帶動下，多位名人持有的超級豪宅，新一年度租值亦見回升，向為全港豪宅「租值王」、由恒地（0012）創辦人、「四叔」李兆基家族持有自住的山頂白加道35號「皇宮屋」，新一年度應課差餉租值為2490.24萬元，按年度升近3%，蟬聯全港豪宅「租值王」寶座。

據差餉物業估價處資料，共設3幢洋房及16個車位的白加道35號，新一年度租值2490.24萬元，繼2023/24年度錄得近9%跌幅後，按年度回升2.98%。不過，物業自2020/21年度首次有租值紀錄以來，已連續3個年度維持在2646.24萬元水平，即最新租值仍較2020/21年低5.9%。另外，2022/23年度已「爬頭」成為最高租值單一豪宅、由騰訊（0700）主席馬化騰持有的大浪灣道13號，來年度租值維持1281萬元不變，蟬聯最高租值單一豪宅。

姜濤西環維壹租值升4%

此外，多個藝人名下物業租值同樣回升。「星爺」周星馳旗下山頂普樂道雙號屋，最新租值按年升2.98%至654.24萬元；黎珈而（原名黎姿）持有的中半山騰皇居2座高層C室，來年度租值為69.48萬元，按年度升6.04%。至於人氣男團MIRROR成員姜濤，去年初1800萬元購入的西環維壹一個實用662方呎中層C室兩房戶，來年度應課差餉租值36萬元，較今年度34.62萬元升3.99%，折合每月3萬元，實用呎租約45.3元。

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