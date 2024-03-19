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利奧坊‧首隅加推25伙 周五首輪賣68伙

【明報專訊】香港小輪（0050）和市建局合作的深水埗映岸推售如箭在弦之際，恒地（0012）樓花期長約15個月的大角嘴利奧坊‧首隅昨加推2號價單、涉25伙，敲定本周四截止認購登記，本周五首輪開售68伙，成為長沙灣巴域街Belgravia Place後，恒地旗下第2個於本月開展首輪銷售的全新盤。

項目第2號價單包括17伙1房戶、8伙兩房戶，實用252至353方呎，定價514萬至724.7萬元，扣除最高8%折扣，折實價472.88萬至666.72萬元，折實呎價17,385元至20,486元，折實均呎19,047元，入場單位為6樓J室，實用272方呎1房戶，價單定價514萬元，折實價472.88萬元、折實呎價17,385元。

泰峯周五次輪以價單方式推售132伙

此外，王新興集團旗下的九龍灣觀塘道泰峯，剛過去周日首輪銷售沽出255伙，佔可售單位近76%，共套現逾17億元，項目昨晚原價加推132伙，同於本周五以價單形式推售，並同時推出50伙以招標形式發售。

NOVO 2A加推168伙 周五賣186伙

王新興集團銷售總監陳芷湄表示，泰峯第3號價單包括18個開放式單位、38個1房單位、57個2房連開放式廚房單位，以及19個2房梗廚單位，實用273至508方呎，價單定價495.6萬元至1050.7萬元，扣除最高折扣23%，折實價由約381.6萬至約809萬元，折實呎價13,800至17,049元。

部分新盤餘貨乘勢推出，2022年起銷售的新地（0016）屯門兆康NOVO LAND系列，新近公布第2A期全新價單涉168伙，涵蓋開放式至3房1套間隔，實用238至691方呎，價單定價401.1萬至1080.5萬元，以最高折扣率15%計，折實價約340.9萬至918.4萬元，折實呎價1.27萬元至1.52萬元，落實本周五於南昌站V Walk商場發售186伙。

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