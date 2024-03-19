荃灣本月二手成交 暫錄160宗 大升1.7倍

元朗本月113宗大升逾七成

元朗二手交投亦見好轉，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗本月暫錄約113宗二手成交，較上月全月大增逾七成，成交量創一年新高。王又稱， Grand YOHO 5座高層G室，實用539方呎，兩房間隔，以845萬元易手，實呎15,677元，成交價創屋苑同類單位8個月新高。原業主2021年6月1000萬元買入，持貨近3年，帳面蝕155萬元或約16%，連使費料實蝕約211.4萬元或21%。

再有內地客入市個案。中原分行高級資深區域營業經理沈興和表示，堅尼地城泓都1座低層A室，實用651方呎3房1套間隔，享海景，以1350萬元沽出，實呎20,737元，新買家為內地買家入市自住。原業主2010年5月以750萬元買入，近年已移民，單位一直用作收租，帳面獲利600萬元，單位升值八成。