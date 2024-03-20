moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

SEASONS PLACE 加推108伙 周六賣368伙

【明報專訊】「撤辣」後首個全新鐵路盤、會德豐地產及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，銷售部署進入最後直路，繼過去周日首度加推後，昨日第二度加推108伙、折實均呎15,095元，較首張價單折實均呎14,188元高約6.4%，並落實於周六首輪開售368伙，佔全盤650伙約56%，成為上月底「撤辣」後首輪開售伙數最多的全新盤。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，全新3號價單屬原價加推，涉及5伙一房戶、85伙兩房戶及18伙三房戶，以最高12%折扣率計，折實價485.7萬元至1081.1萬元，折實呎價14,352至16,257元，項目自上周六起收票，至昨晚累收逾7200票，勢成今年「新盤票王」，以首輪開售368伙計，超額逾18倍，而項目將於本周五截票。

Blue Coast 24小時內上樓書

另一鐵路新盤、長實 （1113） 及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast推售亦如箭在弦。長實營業部首席經理郭子威指出，項目已獲港鐵批出樓書等，料短期內開放示範單位，不排除本月內開售。長實營業部助理首席經理楊桂玲則稱，項目24小時內上載樓書，短期內公布首張價單，首批涉及不少於129伙，以3房戶為主，而1A座4房「樓王」單位將以招標形式推售。

郭子威又稱，Blue Coast累錄逾1000名客戶查詢，以用家為主，有見樓市於「撤辣」後開始由低位回升，加上啟德有新盤新近成交呎價逼近6.8萬元，創出同區呎價新高，故決定把項目極高層4房海景戶的市場合理呎價，由原本約4萬元調升至約5萬元。

另外，項目每伙均採用德國品牌LEICHT「METEA CONTINO」系列廚櫃，全數於德國製造及空運到港，當中「大3房」戶每套廚櫃價值約53萬元，2房及4房戶每套廚櫃價值則介乎35萬元至60萬元，而項目單計廚櫃的總零售價高達5億元。

映岸最快下周開價

近期多個新盤開售的恒地（0012），旗下香港小輪（0050）與市建局合作、已屆現樓的深水埗映岸，首度向傳媒開放現樓示範單位。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目最快下周開價，並於本月底至4月展開銷售流程。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款