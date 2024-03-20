薈朗撤辣前低價沽 業主賠訂賣貴13%

開放式戶318萬沽 持貨兩年蝕兩成

上述單位近日終以318萬元再度易手，實呎13,886元，較舊價升36萬元或13%，扣除賠訂費用等仍多賺約22萬元。不過，原業主2022年2月347萬元以銀主盤形式購入上址，帳面仍蝕約29萬元或約8%，由於原業主購入時需付樓價15%雙倍印花稅，故連使費料實蝕約85萬元或24%。

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗本月已錄近120宗二手買賣，創1年新高，惟仍不乏低價或蝕讓成交，其中溱柏1座高層A室，實用954方呎，4房1套間隔，附連車位，以931萬元沽出，實呎9759元，為屋苑同類型連車位入伙後做價新低。原業主2014年12月930.9萬元一手買入，持貨10年帳面平手離場，連使費料實蝕40萬元或4%。

太古城兩房670萬沽 10年實蝕17%

鰂魚涌太古城4日內錄得第3宗蝕讓。中原資深區域營業經理王秀芬表示，太古城本月暫錄26宗成交，較上月全月9宗大升1.9倍，最新成交位於建安閣低層F室，實用503方呎，兩房間隔，以670萬元易手，實呎13,320元。原業主2014年754萬元購入，持貨近10年帳面蝕讓約84萬元或11%，連使費料實蝕125萬元或17%。利嘉閣首席分區市務董事彭錦添表示，青衣本月暫錄61宗二手成交，較上月全月31宗升近1倍，其中樓齡不足5年的半新盤明翹匯，位於1座中層G室，實用299方呎，1房間隔，以423萬元易手，實呎14,147元。原業主2019年516.5萬元一手購入，帳面蝕93.5萬元或約18%，連使費料實蝕約110萬元或21%。