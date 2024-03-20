灣仔富通大廈 財華社放售兩層

高力香港資本市場及投資服務部高級副董事彭浩倫表示，物業位於中層及高層，每層面積約6350方呎，連兩車位；單位連現有裝修及家俬，上月新一份《財政預算案》公布後，工商物業交投轉趨暢旺，毗鄰新銀集團中心新近錄得全層寫字樓成交，而上述物業之叫價亦相對吸引；加上買家可選擇購入單層或兩層，而物業可以交吉或售後租回形式出售，具靈活彈性，相信能吸引長線投資者及跨國機構作集團總部使用。

匯隆控股放售南匯廣場全層

此外，世邦魏理仕指出，匯隆控股（8021） 放售黃竹坑業興街南匯廣場A座10樓全層，面積約11,438方呎，買家亦可購入半層約6100方呎樓面，物業部分由業主自用及部分單位由3名租戶承租，將以現狀連現有租約出售，業主自用部分可交吉出售或售後租回。該行指出，南匯廣場低層近期成交呎價介乎每方呎5800至6500元。

孔慶年近500萬掃太古城4車位

另外，太古地產（1972）早前減價拆售鰂魚涌太古城車位，其中紹邦集團總裁孔慶年以合共495萬元連購4個車位，而紹邦集團1957年在港成立，並率先在港發展多層式工業大廈。