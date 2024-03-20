沙田兩地改劃 港鐵太古可樂提意見

港鐵指或受屯馬線噪音影響

港鐵指出，源順圍用地可能會受到屯馬線和附近鐵路道岔基建設施的噪音所影響，當局應規定日後發展商應進行詳細的鐵路噪音影響評估，並提交予環保署批准，發展用地亦須實施足夠的緩解措施，以確保完全符合法定要求。土木工程拓展署表示，顧問在進行初步環境評審時，曾聯絡港鐵公司以取得噪音資料，並於繁忙時段進行實地噪音評估，初步環境評審總結指出，在落實建議的噪音緩解措施後，包括在面向鐵路和道路的一邊裝設減音窗（擋音式）和建築鰭片等，預計不會為擬議發展帶來無法克服的噪音影響。

太古可樂則就沙田圍路與小瀝源路交界地提出負面意見，指是當局沒有就改劃事先諮詢太古可樂，而集團沒有機會就其工廠的日常運作作全面詳細的陳述。集團指出，毗鄰用地的太古可樂廠所發出的噪音或會對未來居民的健康構成負面影響，而廠內3樓的鍋爐運作時所釋出的熱蒸氣亦會影響居民。不過規劃署回應指出，土拓署已根據指引進行初步環境評審，以及證明有關的住宅發展在環境方面屬可接受。