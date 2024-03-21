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揚海10撻訂涉2.7億 最多減價一成重推 毗鄰Blue Coast上樓書 兩房452方呎起

【明報專訊】雖然上月底樓市「撤辣」後，一手市場本月已錄逾2800宗成交，但綜合市場資訊，主要新盤本月暫錄約38宗撻訂或取消交易個案，不少來自港鐵（0066）黃竹坑港島南岸兩個屋苑，由嘉里（0683）、信置（0083）及港鐵合作的揚海，最新更一日內連錄10宗撻訂、涉總成交金額逾2.7億元，料為2月底「撤辣」後，單日錄得最多撻訂個案的樓盤，令樓盤自「撤辣」後累錄約19宗撻訂個案。發展商隨即安排本周六重售該批單位，個別最多變相減價一成重推。

明報記者 江俊洋 林尚民

正當長實（1113）及港鐵合作、樓花期長約21個月的黃竹坑港島南岸Blue Coast昨日上載樓書之際，除了揚海連錄撻訂之外，毗鄰的路勁（1098）等晉環，「撤辣」後本月累錄10宗撻訂個案，涉總成交金額逾1.9億元，每伙成交價1218.4萬至3230.7萬元，包括新錄的1B座37樓A室，實用面積919方呎4房間隔，以3230.7萬元成交、呎價3.51萬元，買家簽署正式買賣合約後，取消交易後料撻大訂，連同其他撻訂個案，料共殺訂約1908萬元，上述一伙安排下周一招標重售。

晉環本月累錄10宗撻訂 總額涉逾1.9億

上月底「撤辣」後晉環及揚海本月連錄多宗一手成交，分別累錄約64宗及約43宗，惟同時亦有多宗撻訂或取消交易個案。

據揚海成交紀錄冊，有10宗於3月19日終止買賣合約，所有成交於2021年9月錄得，均為買家簽署正式買賣合約後，取消交易料即撻大訂，單位實用面積481至1299方呎，成交價由1556.19萬至5888.8萬元，當中8伙以建期付款，買家已付相等於樓價一成訂金，另兩伙則已付相等於樓價5%訂金，估計上述10伙，發展商共殺訂約2300萬元。

值得留意，項目1A座21樓A室，實用面積1299方呎，4房間隔，以招標形式售出，成交價5888.8萬元、實呎4.53萬元。資料顯示，買家為郭鶴年前媳婦本田由美子或相關人士，另外2B座16樓E室，實用面積553方呎，買家為2002年曾參選港姐、現為瑜伽導師余詩韻（YU SZE WAN GISELA）。上述兩伙均已撻訂。

兩盤本月共錄逾百宗一手成交

發展商安排本周六分別以價單或招標形式重售上述10伙，部份最高折扣率由原先20%增至28%，變相減價約10%，以2B座16樓E室為例，原先折實價1767.76萬元，最新折實價1590.99萬元，實呎28,770元。

已上載樓書的Blue Coast，提供642伙，涵蓋兩房至4房1套戶型，實用面積452方呎至1267方呎。至於被發展商形容為「樓王單位」的1A座，每層有4伙，其中大部分A及B室的實用面積介乎1263方呎至1267方呎，4房1套間隔，料享深灣一帶海景。

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