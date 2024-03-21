moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

緹外推逾萬呎院墅 周日招標

【明報專訊】樓市「撤辣」後，帶動超級豪宅連環錄得成交，發展商乘勢推出超級豪宅新盤單位招標，其中嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道豪宅緹外，本月較早時以2.25億元，售出一伙持色戶後，上載全新銷售安排，推出院墅B（Mansion B），於周日（24日）上午10時至中午12時，以招標形式發售。

院墅C去年先租後買 認購價10億

上述院墅B實用面積達11,589方呎、花園面積15,397方呎，屬5房5套房另設5間工人房間隔，附設的車庫提供有兩個停車位。項目內共提供3座同類型獨立屋，去年8月項目推出院墅C，以先租後買形式出售，租約期長約7年半，當時買方可以認購價10億元購買該單位，以實用面積11,692方呎計，折實實呎85,529元，是次為相隔約7個月後再度推出院墅招標。

天璽‧海再沽1伙 實呎3.3萬

近日以呎價逼6.8萬元、創東九新高的新地（0016）啟德跑道區天璽‧海，剛再錄成交，位於3座12樓A室，實用面積1126方呎，4房間隔，以3738萬元售出，實呎約33,197元，買家可獲1個住宅車位認購權。該盤至昨日累售14伙，料套現逾8.7億元。

同系樓齡逾8年的何文田天鑄，第7座20樓B室3房戶，實用面積1066方呎，設私人升降機大堂，新近以3176.68萬元招標售出，實呎2.98萬元，買家成交期91日，並獲贈部分家具。天鑄本月錄得3宗一手成交，吸金逾9500萬元。

另已屆現樓的馬鞍山雲海別墅錄洋房成交，為Camellia Avenue 3號洋房，實用面積2677方呎，3房雙套間隔、連763方呎花園，成交價5650萬元、實呎2.11萬元；項目2019年底開售至今累售65幢洋房、套現近41億元。信置（0083）執行董事田兆源表示，旗下與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II，第1座7樓B室4房戶，實用面積1432方呎，以4368萬沽出、呎價逾3萬元。整個項目累沽1162伙，連車位套現逾199億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款