moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

外區客連掃天晉兩伙 最高呎價破2.6萬

【明報專訊】二手交投回升，除吸引投資者入市外，個別屋苑更錄得高價成交，其中有來自外區的本地客斥共5400萬元連掃將軍澳指標屋苑天晉兩伙，包括3400萬元購入的一個中高層4房戶，實呎逾2.6萬元，創屋苑分層戶呎價新高。

將軍澳本月二手成交超上月1.2倍

美聯高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳本月已錄得約250宗二手成交（包括私樓及居屋），已超越上月全月約112宗的1.2倍，最新來自外區的本地客共斥5400萬元連掃天晉兩伙，分別作投資及自住之用，其中8座中高層A室，實用面積1306方呎，4房間隔，享海景，以3400萬元易手，實呎26,034元，創屋苑分層戶新高。原業主2011年1月2170.5萬元一手購入，持貨約11年，帳面賺約1229.5萬元或約57%。

嘉湖本月暫錄60宗 3年最旺

資料顯示，屋苑對上一宗高價成交，為2018年中一個面積相同的1座高層A室，連車位以3580萬元售出，當時呎價高達27,441元，惟扣除當時車位市值約300萬元，呎價約2.5萬元水平。另該名買家同時以2000萬元購入同屋苑6座中高層B室，實用面積892方呎，3房間隔，實呎22,422元。原業主2011年11月1199.8萬元一手購入，持貨約13年，帳面賺約800.2萬元或67%。

元朗本月124宗二手成交 1年新高

此外，十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，本月交投持續暢旺。中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月暫錄約60宗成交，創近3年來單月新高，位於賞湖居4座低層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，以426萬元沽出，實呎9509元；原業主2016年1月以310萬元買入，帳面獲利116萬元，單位8年升值34%。中原地產元朗副區域營業經理王勤學亦表示，元朗區本月累錄約124宗二手成交，成交量創1年來按月新高。

另外，黃開基拍賣行昨進行拍賣，吸引約80人到場，即日售出5項物業，其中馬鞍山居屋錦禧苑B座高層6室，實用面積約401方呎，兩房間隔，連補價以320萬元開拍，最終以410萬元已補價售出，較開價高出約90萬元或約28%，呎價約10,224元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款