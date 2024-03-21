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青建放售油塘地盤 意向價7.5億

【明報專訊】油塘一帶大變天，區內近年有多個重建項目，其中青建國際（1240）於2018年以5.3億元向已故「鋼鐵大王」龐鼎元創立紹榮鋼鐵購入的油塘東源街18號地盤，現推出市場放售，意向價約7.5億元，較5年多前購入價高約52%。

中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，是次出售物業為油塘東源街18號，地盤面積約17,399方呎，目前為工業地皮，日後經補地價後，可以地積比率約5倍發展為住宅，同時該地皮已獲屋宇署批准發展為一幢樓高24層高的住宅，提供136伙。

周氏指出，物業由青建國際2018年5.3億元購入，連同投資及規劃發展，總投資額涉約6億元。

此外，偉華置業去年初推出招租的黃竹坑全新商廈偉華匯，剛錄一宗全層租賃成交。

鼎珮投資租黃竹坑偉華匯逾萬呎

資料顯示，現正推售長沙灣現樓盤睿峰的鼎珮投資，早前租用偉華匯28樓全層，面積約11,963方呎，租約期由今年8月至2027年7月，為期3年。市場估計，物業呎租近30元水平，月租即約35萬元。

海名軒3層下周拍賣

起拍價6.5億

另一方面，施羅德基金旗下紅磡海名軒三層3、5、6樓商業樓面，將於本月27日進行拍賣，委託仲量聯行進行拍賣，物業涉及5.53萬方呎樓面，3樓起拍價1.63億元，5、6樓共4.87億元，合共6.5億元，較鵬里資產（及後被施羅德收購）2018年購入價11.6億元低5.1億元或44%。

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