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SEASONS PLACE不足一周收破萬票

【明報專訊】「撤辣」後首個鐵路全新盤、會德豐與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，明日首輪開售368伙，該盤今日下午4時截票，截至昨晚7時約6日內已累收約10,500票，暫成為今年新盤票王，超額認購逾27倍。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，入票的區內客及外區客比例各佔一半。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，對SEASONS PLACE銷情有信心，料日出康城居民亦對該盤感興趣；又提到港鐵旗下項目準備工作成熟的話，亦將稍後時間推出。今日將有多個新盤銷售，包括樓花期約15個月、恒地（0012）大角嘴利奧坊‧首隅，首輪開售68伙，項目最終收約750票，超額認購約10倍。

建灝地產已屆現樓的赤柱ONE STANLEY已獲批滿意紙，早前亦上載樓書，短期內接受預約現樓參觀。另長實（1113）及港鐵合作、樓花期長約21個月的黃竹坑港島南岸Blue Coast推售前夕，料下周對外開放設於紅磡置富都會內的示範單位。長實營業部首席經理郭子威表示，「撤辣」有利吸引投資及有意移居本港的專才，上周已展開內地路演，會先集中於華南地區，至今項目收到約450個來自深圳及廣州的客戶查詢。

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