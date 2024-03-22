元朗36年單幢兩房戶 3個月炒貴兩成

元朗本月近130宗成交 13個月新高

美聯聯席區域經理張瑋津表示，樓齡36年的水車館街單幢樓東輝閣，最新成交位於低層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，原業主去年12月底「Full Pay」（毋須按揭一筆過付款）購入時，單位原擬作長線收租，其後因「撤辣」以300萬元放售，近日終以288萬元沽出，實呎10,141元。原業主當時購入價為237.5萬元，由於單位未有承做按揭，故並無上會後短期轉手的「罰息」開支，持貨約3個月帳面升50.5萬元或21%。

景林邨「籮底貨」6年升值近九成

另外部分地區亦錄「籮底貨」（即最低層質素最差單位）成交。美聯區域經理黃少明表示，將軍澳景林邨景松樓極低層單位，實用面積349方呎，1房間隔，上月起以125萬元未補地價放售，由於單位正對垃圾房，加上鄰近小學，早上環境聲浪較大，經議價後以綠表價60萬元易手，實呎1719元，成交價為區內自2010年同屋苑景榕樓另一極低層戶，以55萬元未補價易手後14年新低。最新成交單位原業主2018年5月32.05萬元向房委會未補價購入，帳面升約28萬元或87%。

不過，二手市場續錄蝕讓成交。中原區域營業經理王勤學表示，元朗采葉庭13座最低層兩房單位，實用面積460方呎，以443萬元沽，實呎9630元，做價為屋苑7年新低。原業主2018年6月623.8萬元買入，帳面蝕180.8萬元或29%，連使費料蝕210萬元或34%，為屋苑最少3年來最大蝕讓成交。

AVA系列納米樓連錄2宗蝕讓

市區納米樓亦連錄2宗蝕讓。鴻發地產物業營業總經理梁文楓表示，深水埗AVA 61中層F室，實用面積161方呎，開放式間隔，單位入伙至今4年從未有人入住，以295萬元沽出，實呎18,323元。原業主2017年378.5萬元一手購入，連使費料實蝕94萬元或25%。同區AVA 228中層C室，實用面積155方呎，開放式戶，以241.5萬元易手，實呎15,581元。原業主2019年310萬元一手購入，連使費料實蝕75萬元或24%。