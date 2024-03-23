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本月新盤破3000宗成交 7年半新高 利奧坊‧首隅首輪沽五成 一組大手客2.7億掃天璽•海4伙

【明報專訊】昨日為一連三日近千伙新盤搶客戰的首日，其中首輪開售68伙的恒地（0012）大角嘴利奧坊‧首隅，全晚料沽近五成，連同昨晚次輪以價單銷售132伙的王新興九龍灣觀塘道泰峯，截至昨晚近10時售出約50伙等，綜合市場資訊，昨日整個新盤市場單日共沽約150伙，令本月未完下一手成交已累積至約3050宗水平，是自2016年9月以來7年半首度突破3000宗大關。

明報記者 江俊洋

此外，啟德跑道區再錄大手客掃貨個案。新地（0016）啟德跑道區天璽•海，新近透過招標沽出6伙、單日吸金約3.5億元，當中一組有關聯人士的大手客連購4伙約1400方呎單位，涉資2.7億元，相關單位為第5座20樓A室、第5座20樓B室、第5座25樓A室、第5座25樓B室，實用面積1366至1401方呎、4房雙套間隔，成交額分別為6556.8萬至7117.08萬元，實呎4.8萬至5.08萬元。項目本月推出至今累售20伙，吸金總額逾12億元。

澐璟首張價單涉120伙

同區另一新盤、嘉華（0173）、會德豐及中國外（0688）合作的啟德海灣，本月迄今暫沽約17伙、料吸金約1.7億元，包括新錄3宗兩房戶成交，其中第2B座8樓E室，兩房連儲物室間隔，實用553方呎，成交價1134.2萬元、實呎2.05萬元。至於華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作發展的同區澐璟，一向以招標形式發售單位，發展商昨晚突擊上載首張價單，涉120伙，入場單位為3B座10樓B室，實用面積526方呎，兩房間隔，價單定價1372.47萬元，以最高折扣10%計，折實價1235.22萬元，折實呎價23,483元。

昨午4時起進行抽籤揀樓的利奧坊‧首隅，截至昨晚8時半，已沽出31伙，包括17伙一房戶及14伙兩房戶。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，當中有兩個大手買家，分別認購兩個及3個單位。項目買家整體以年輕人及年輕家庭客為主，不少屬首置上車族。泰峯上周日首輪沽售255伙後，昨次輪銷售132伙，並推50伙招標發售，市場消息指出，昨晚至近10時沽約50伙，連同首輪255伙，兩輪共沽約305伙。

泰峯次輪沽約50伙 兩輪累沽305伙

另外，特色單位亦備受追捧，其中華懋發展的薄扶林碧麗軒，以招標形式售出項目最後一伙複式連花園單位，實用面積1630方呎3房兩套間隔，連約106方呎花園，以4000萬元成交、呎價24,540元，據悉買家為內地用家。項目自「撤辣」至今，共錄5宗成交，套現2.45億元，目前餘下兩伙複式戶及4座洋房待售。

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