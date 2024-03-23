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SEASONS PLACE收1.15萬票 超額逾30倍

【明報專訊】上月底「撤辣」後首個開售的鐵路全新盤，會德豐及港鐵（0066）合作、樓花期長約19個月的日出康城SEASONS PLACE，今日展開首輪銷售368伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目7日累收11,536個認購登記，超購逾30倍。資料顯示，上一個收逾1萬票的新盤，為去年12月新地（0016）天水圍天榮站YOHO WEST第1期，首輪收票8日累收逾1.8萬票。

Blue Coast接400深圳客查詢

另長實（1113）及港鐵（0066）合作發展黃竹坑港島南岸Blue Coast，下周開放設於紅磡置富都會商場內的示範單位，項目於內地進行路演。長實營業部首席經理郭子威表示，截至周四已接獲共400個深圳客戶查詢，當中金融專才佔七成，主要來自福田及南山區；廣州亦有200個查詢，以用家為主，另將與銀行商討，為內地客爭取與港人一致的按揭成數及利息，詳情最快下周公布。

萬科香港發展、毗鄰港鐵深水埗站和南昌站的連方，繼2022年推出連方I後，連方II亦已上載樓書。項目提供378伙，樓花期長約10個月。樓書資料顯示，標準單位實用面積213至611方呎，涵蓋開放式至3房1套間隔，亦提供33伙特色戶（實用面積176至611方呎）。值得留意，實用面積280至286方呎標準1房戶佔114伙，實用面積348至421方呎標準兩房戶（部分連儲物室）有134伙；即是1房及兩房戶型共248伙，佔全盤逾65%。

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