白居二斥320萬買天富苑 高年初價13%

【明報專訊】新一期「白居二」出籠，有中籤者獲取購買證後即入市。祥益高級分行經理謝利官表示，天水圍天富苑新錄白居二入市個案，一名中籤者在取得購買證前，已積極在市場物色單位，上周收到房委會的批准信後隨即入市，以約320萬元未補價購入天富苑一個實用面積506方呎的兩房單位，實呎6326元，料為今年首宗「白居二」入市個案。謝氏表示，同類型J座高層3室，實用面積同為506方呎，今年初以綠表價283萬元易手，實呎5593元，即上述成交價較今年初高13%。
另外，十大屋苑之一的藍田麗港城，近年長期落後大市，本月交投終見回升。中原分區營業經理洪金興表示，麗港城本月至今暫錄得19宗成交，較上月全月9宗交投量急升超過1倍，屋苑現時平均實呎11,406元，按月回升7%。屋苑最新成交為31座高層C室，實用面積522方呎，兩房望園景，以650萬元易手，實呎12,452元。原業主1994年8月391萬元買入單位，持貨近30年，帳面獲利259萬元或66%。
東涌映灣園成交量急升，本月至今已錄26宗，比上月全月急增逾5倍，成交量為近3年以來最旺。中原資深分區營業經理林溢斌表示，最新成交為1座低層C室，實用面積495方呎，兩房戶，享山景及少海景，成交價500萬元，實呎10,101元。原業主2009年7月198萬元買入，持貨約15年，帳賺302萬元或約1.5倍。