銅鑼灣70呎劏舖8萬沽 勁蝕96%

資料顯示，銅鑼廣場早年曾由劏場大王尹柏權持有，他2004年以約2億元購入小南國狀元樓舖位，及後改裝為商場拆售，將1至2樓分間為206個細舖，每個商舖以呎價3萬元出售，每舖售約200萬元，當時套現約4億元。翻查資料，劏場蝕讓個案屢見不鮮，近年亦錄得蝕逾九成的個案，其中位於尖沙嘴首都廣場2樓一個雙號舖，原業主2013年378.3萬元，購入一個建築面積約120方呎的劏舖，2020年10月以24.5萬元售出，帳面勁蝕353.8萬元或93%。

商廈市場則錄大額成交，資料顯示，新世界（0017）發展的長沙灣南商金融創新中心23A03至06室，面積5232方呎，上月底以8430萬元易手，呎價1.61萬元。登記買家為TOP ALWAYS INVESTMENTS LIMITED，公司董事包括申洲國際集團（2313）執行董事黃關林、馬建榮等。

申洲執董等 8430萬買南商金融中心

落成約9年的觀塘駿業街56號中海日升中心，發展商積極推售貨尾單位，新近售出35樓E室，面積約1331方呎，成交價1268.7萬元，呎價僅9532元。翻查資料，發展商早年推售時，單位意向呎價17,360元，即意向價約2310.61萬元，現劈價45%易手。